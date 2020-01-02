Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, yeni yıla protestoların gölgesinde girdi.

Hong Kong polisi yeni yılın ilk gününde düzenlenen yürüyüşte, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Polis tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni yıl tatili ve yeni yılın ilk gününde düzenlenen gösterilerde toplam 420 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 12 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere gözaltına alınan 287 protestocunun meclis binasını bastığı belirtildi.

Hong Kong polisi, dün gerçekleştirilen gösterilerde 4 polisin yaralandığını belirtti. Gösteriyi organize eden gruplar yeni yılın ilk günündeki yürüyüşe 1 milyondan fazla kişinin katıldığını belirtirken, polis gösterilere 60 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Hong Kong genelinde yapılan gösterilerde haziran ayından bu yana ise toplam 7 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA