Dünya
İngiltere'de artan ırkçılık okullara da yansıdı02 Ocak 2020 Perşembe 14:46 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 14:53
İngiltere’de ırkçılık nedeniyle ilkokulda dışlanan çocuk sayısı 10 yılda yüzde 40 arttı. Sosyal yardım kuruluşları önceki yıllara göre daha fazla yardım talep edildiğini açıkladı.
İngiltere’de ırkçılıktaki artış okullarda da kendini gösterdi.
Rakamlara göre, ırkçılık nedeniyle ilkokulda dışlanan çocuk sayısı 10 yılda yüzde 40 arttı.
En fazla artış ülkenin kuzey batı bölgesinde görüldü. 2006- 2007 yıllarında 350 olan sayı 2017- 2018 yılında 496’ya ulaştı.
Aynı dönemde ise liselerde bu sayıda düşüş görüldü.
Irkçılıkla ilgili çalışmalar yapan sosyal yardım kuruluşları okullardan önceki yıllara göre daha fazla yardım talep edildiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber