İngiltere’de ırkçılıktaki artış okullarda da kendini gösterdi.

Rakamlara göre, ırkçılık nedeniyle ilkokulda dışlanan çocuk sayısı 10 yılda yüzde 40 arttı.

En fazla artış ülkenin kuzey batı bölgesinde görüldü. 2006- 2007 yıllarında 350 olan sayı 2017- 2018 yılında 496’ya ulaştı.

Aynı dönemde ise liselerde bu sayıda düşüş görüldü.

Irkçılıkla ilgili çalışmalar yapan sosyal yardım kuruluşları okullardan önceki yıllara göre daha fazla yardım talep edildiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber