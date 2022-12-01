RSV ve Influenza virüsleri nedeniyle son bir ayda solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı arttı. Artış yoğun bakımlara da yansıdı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan, "Son aylarda özellikle RSV Paraınfluenza ile enfekte kişiler vardı ama son bir aydır Influenza yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun bakım adına genelde vücut direnci düşmüş, ek hastalığı olan bizim "Immün süpraze" diye adlandırdığımız bir grup var ki onlar zaman zaman yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyor" dedi.

Yoğun bakımlarda hasta sayısı arttı

Solunum yolu hastalıkları nedeniyle yoğun bakım tedavisi alanları ağırlıklı olarak risk grubu oluşturuyor.

Yoğun bakımlarda artık koronavirüs yerine RSV ve Influenza virüslerinin yoğunluğu hissediliyor. Daha çok ileri yaş grubu ve risk grubunda olanlar bu virüsler nedeniyle yoğun bakım tedavisi alıyor.

Prof. Dr. Kultufan, diyabeti olan hastanın diyabetinin kontrolsüz hale geldiğini, tansiyonu olanların kontrol etmekte zorlandığını ve hastalığı biraz daha ağır geçirebildiğini söyledi.

"Bulaşın önlenmesi için hastalar kendilerini izole etmeli"

Bilim Kurulu Üyesi Kultufan, bulaşın azaltılması, risk grubunda olanların korunması için hastalanan kişilere "evde kalın" uyarısı yapıyor.

"Okula gitmeye, işe gitmeye devam ettiklerinde diğer insanları da enfekte ediyorlar ve hastalık bu şekilde yayılıyor. Bir semptomu varsa; boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif halsizlikle başladığını düşünüyorsa kişiler aslında istirahat ederek ve kendilerini izole ederek bu bulaşı önlemiş olurlar."

