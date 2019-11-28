Türkiye, robotik cerrahi uygulamalarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. İlk 10 merkez arasında bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi, bugüne kadar binin üzerinde operasyona imza attı.

Robotik cerrahide milimetrik kesiklerle kan kaybı en aza indiriliyor, yara izi kalmıyor. Hastaların ağrı şikayetleri azalırken daha çabuk iyileşmeleri sağlanıyor.

Hasta Zeynel Canal, "2015 yılından beri prostat sıkıntısı çekiyorum. Ege Üniversitesinde robotikle ameliyat oldum. Çok memnunum. Çok başarılı bir ameliyat olduğunu tahmin ediyorum. Ertesi gün yürümeye başladım" dedi.

Tecrübeli hekimler birçok başarılı operasyona imza atıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye'de robotik cerrahinin uygulandığı öncü merkezlerden.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, şunları söyledi:

"Türkiye'de bu işi yapan ilk 10 merkezden biriyiz. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 40 merkezde robotik cerrahi ameliyatları başarıyla uygulanıyor ve bu konuda Avrupa'nın Amerika'nın en iyi merkezleriyle eş, hatta bazen onlardan daha iyi şekilde cerrahi işlemler yapabiliyoruz."

Robotik cerrahi, kadın doğum ve genel cerrahi branşlarında sıklıkla uygulanıyor.

8 yılda, binin üzerinde operasyon yapılan Ege Üniversitesi Hastanesinde geleceğin robotik cerrahlarının yetişmesi için eğitimler de veriliyor.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Serhat Alabuğa