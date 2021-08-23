Okullar, 6 Eylül'de tam zamanlı açılıyor. Havaların soğumasıyla kapalı mekanlar da daha çok tercih edilecek. Bu yüzden eylül ayı öncesi aşılamanın artması önemli.

Yoğun bakımlardaki hastaların ortak özelliği aşısız olmaları

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde şu anda 310 hasta yatarak tedavi görüyor. Bunların 54’ü ise yoğun bakımda. Yoğun bakımda tedavi gören hastaların en önemli özelliği ise ya aşılarını hiç yaptırmamış olmaları ya da eksik dozda yaptırmış olmaları“ dedi.

Aşı ile ilgili Şanlıurfa'dan gelen son veri ise dikkat çekici. Şehirde 1 Temmuz - 17 Ağustos arasında koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden 104 kişinin ya hiç aşı olmadığı ya da dozlarını tamamlamadığı ortaya çıktı.

Oranlar Türkiye genelinde de hemen hemen aynı.

"Tam aşılı kaybımız çok azalıyor"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Tam aşılı kaybımız çok azalıyor. Bu hafta içinde bu hastanede 24 kayıp verdik ve bunların içinde en büyük grup aşısız grup, arkasından gelen grup da aşı takvimini tamamlamamış grup. Bizim sadece bir kaybımız oldu. Bir kaybımız da ek hastalığı ve çok ileri yaşı olan bir hastamızdı" dedi.

Yatarak tedavi görenler arasında aşılarını tamamlamayan genç hastalar artışta. Aşı haritasında mavi kategoriye geçen illerde ise vaka sayısı düşme eğiliminde.

"İstanbul mavi il olma eğiliminde"

Prof. Dr. Yiyit, “İstanbul şu an mavi olmaya doğru gidiyor. Bu hafta mavi olmasını bekliyoruz. İstanbul örneğinden yola çıkacak olursak, son 2 haftada artan aşılama ile vaka artış hızını hem durdurduk hem de inişe geçirdik" diye konuştu.