Vakaların azalması ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak vakaların yeninden artmaması için bayram ve öncesinde yapılacak ziyaretlerde dikkatli olunmalı.

Uzmanlar, bayramda kalabalıkta maske mesafe ve hijyen önlemlerinin uygulanması gerektiğini vurguluyor.

“Bayramda vakalar 3 kat artabilir.”



Son günlerde artan koronavirüs vakalarına karşı bayramda alınması gereken önlemleri Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/j6Dc75yNkf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 6, 2022

‘’Aşılı sayısının çok olması hastane yatışları engelliyor’’

Vakaların katlanarak yükseldiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söylüyor.

''Sondan başlarsak geçtiğimiz hafta 3 Temmuz’a kadar olan süre içerisinde 57 bin 100 civarında bir vakamız var. Bu vaka sayısı bir önceki hafta 26 bin, bir önceki haftada da 10 bin seviyelerindeydi. Bir önceki haftaya göre son üç haftada da iki kat artışla seyrediyoruz. Tabii burada vaka sayılarının yüksekliğiyle beraber vakaların hafif geçtiğinin de altını çizmek gerekiyor. Elbette tanı olan çok fazla insan var ama çoğunluk evde geçiriyor. Aşılı vatandaşlarımızın sayısının çok olması hastane yatışları engelliyor. Elbette bir de koronavirisün alt varyantları Omicron'un alt varyantları şuan hakimler. Bunlar öldürücülüğü çok güçlü olmayan ama bulaştırıcılığı çok güçlü varyantlar.''

''Kendi izolasyonumuzu yapmak zorundayız''

Etkisi azalsada salgının devam ettiğini belirten İlhan, ''Biliyorsunuz artık salgınla mücadelede geçtiğimiz aylardan itibaren bireysel önlemlere geçtik. Yani hasta olanların, sağlık sorunları olanların, 65 yaş üzeri olanların aşılanması kronik hastaların korunmasıyla yol alıyoruz. Salgın devam ediyor, etkisi azalsa da toplum üzerinde vatandaşlarımızın bu önlemleri giderek bertaraf ettiğine şahit oluyoruz. Örneğin hastanede bile maske takmayan vatandaşlarımız oluyor. Halen kalabalık yerlere giriyorsak kendimizi riskli hissediyorsak ya da daha da dikkatli olmamız gereken bir konu aksırıyorsak, öksürüyorsa, ateşimiz varsa çevreye bulaştırmamak için maske takmak ve kendi izolasyonumuzu yapmak zorundayız'' dedi.

''Son dozlarının üzerinden 6 ay geçenler aşı olmalı''

Bayramda kalabalık yerlere girerken baske takılması gerektiğini söyleyen İlhan, ''Bayram geliyor önümüzde uzun bir tatil var, Ramazan bayramında daha dikkatliydik bir sorun olmadı ama bu süreç dahilinde çoğu vatandaş memleketine gidecek, bir kısım vatandaşlarımız tatil beldelerine gidecek, seyahat edecekler. İnsanlar bir birini görecek yakın temasta bulunacaklar bu süreçte büyüklerimiz 65 yaş üzeri vatandaşlarımız kronik hasta olan vatandaşlarımız son dozlarının üzerinden 6 ay geçtiyse aşı olmaları diğer vatandaşlarımızın da çok kalabalık yerlere girmekten kaçınmaları, girecekler ise maske takmaları en doğru yaklaşım olacaktır'' diye konuştu.

