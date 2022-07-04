Yeni omicron varyantı BA.2.75’in hızlı yayılımı bilim insanlarının dikkatini çekti.

Yeni varyant ilk olarak geçtiğimiz ay Hindistan’da tespit edildi. Şimdiden en az 9 ülkeye yayılan varyantın başat proteininde 9 mutasyon bulunuyor.



Sadece birkaç haftada dünyanın farklı noktalarında 80’den fazla dizilimi tespit edildi. BA.2.75 henüz dünyada baskın mutant olmaktan çok uzak.

Ancak sahip olduğu mutasyon sayısı ve yayılma hızı bilim adamları tarafından izleniyor.



Aşıların yeni varyanta ne kadar etkili olacağı henüz bilinmiyor. Belirti ve hastalık seyrinin diğer varyantlardan farklı olduğuna dair bir gözlem henüz yapılmadı.

Varyantın bu hızla yayılması halinde dünyada baskın varyant haline gelebileceği belirtiliyor.

Doğu kesimlerinde salgın önlemleri devreye alındı



Çin’de vaka sayılarında yeniden artış başladı. Ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde salgın alarmı verildi. Çin’in sıfır vaka politikası kapsamında uyguladığı sert önlemler devreye alındı.



Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı iki kent koronavirüs karantinasına alındı.

Eyaletin merkez şehirlerinde toplu test uygulamaları başladı. Bölgede yaşayan herkese üç günde bir koronavirüs testi yapılacak.

Tespit edilen 380 yeni vakanın büyük çoğunluğun semptom göstermediği açıklandı. Çin’de resmi rakamlara göre salgın başından beri sadece 5226 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.