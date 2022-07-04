Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden Ukrayna'da savaş sürüyor. Birçok liman Rusya'nın kontrolü altında.



Çiftçilerin çoğu gönüllü askerlik yaparken traktörler buğdaydan çok silah taşıyor. Savaşın ne zaman biteceği ülkenin ne zaman ve nasıl toparlanacağı belirsiz.



Hasadın ne olacağı bilinmezliğini korurken bu gıda krizi endişesini büyütüyor. Uluslararası Buğday Konseyi'ne göre Ukrayna'da hasat sezonunda yüzde 40'lık düşüş bekleniyor.

Tahılı sadece insanlar yemiyor



Dünya Gıda Programına göre savaşın neden olduğu kriz nedeni ile 47 milyon insan açlık riski ile karşı karşıya bırakabilir.

Gıda krizi endişesi giderek büyürken dünya tahıl tüketimi istatistiği ilgi çekici. Buna göre dünya tahılının çoğu insanlar tarafından yenmiyor. Tahılın daha fazlası ya biyoyakıt ya da hayvan yemi şeklinde tüketiliyor.

Kaydedilen en son verilere göre dünyada 2019 yılında 2 bin 907 megaton tahıl üretildi.

Tahıla talep daha da artıyor



Tahılın yarısından azı, bin 337 megaton gıda olarak değerlendirildi. İşleme sırasında 245 megaton tahıl kaybedildi. Sadece 73 megaton tohum olarak kullanıldı.



Hayvan yeminde 987 megaton, biyoyakıt 265 megaton ile tahıl tüketildi.



Dünya tahılında Rusya'nın payı 118 megaton, Ukrayna'nın 74 megaton oldu. Ürettikleri tahılın 86 megaton hayvan yeminde 74 megaton gıdada kullanıldı.



Dünya genelinde tahıl üretimi, 2010-2019 yılların arasında yüzde 17 arttı. Çoğu kişi yeterli gıdaya ulaşmasa bile artışa rağmen kişi başına tüketim değişmedi.



Fazladan tahıl da başka amaçlarla kullanıldı. Neredeyse onda biri arabalara güç sağlamak için biyoyakıta dönüştürüldü. Aslan payı ise hayvanlara gitti.

Gıda krizi eti de vurabilir



Uluslararası Enerji Ajansı, yakıt fiyatları yükseldiği için biyoyakıt talebinin yüzde 5 artmasını öngörüyor. Bu durumda talep artıyor ancak yeterli tahıla ulaşılamıyor.



Gıda Krizinin muhtemel etkilerden biri de hayvanlara dolaysıyla et üretimine olabilir. Çözüm içinse Türkiye aracı oldu. Ukrayna ve Rusya savaşı arasında tahıl ticaretini sağlamak için Türkiye görüşmelerini sürdürüyor.

Haber: Cansu Atıcı Tezer