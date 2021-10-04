Primer immün yetmezlik, bağışıklık sisteminin eksik çalışması ya da hiç çalışmamasına sebep olan genetik bir rahatsızlık.

Can Sucak, bu hastalık yüzünden hayatını kaybettiğinde henüz 27 yaşındaydı.

Başka "Can"lar kurtarılacak

Candan Bi'şeyler Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Gülsan Sucak, "İlk 3,5 yaşında yuvaya gittiği zaman çok ağır bir su çiçeği geçirdi. O zaman klinik olarak doğumsal bir bağışıklık yetmezliği yani primer immün yetmezliği olduğu açığa çıktı. Hastalığın genetik tanısının konulması çok uzun bir zaman aldı" dedi.

Can Sucak'ın vefatının ardından anne ve babası Candan Bi'şeyler Vakfı'nı kurdu.

Vakfın çalışmaları sonucunda Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı hayata geçirildi.

Prof. Dr. Gülsan Sucak, "Can erken tanı alabilseydi ki o zaman mümkün değildi belki de şu an hayatta olacaktı. Artık başka canlar yanmasın vakfın temel amacı bu" diye konuştu.

Can Sucak Tanı Laboratuvarı'nda erken tanı için gerekli testler yapılıyor

Can Sucak adına açılan vakıf ve laboratuvar, henüz tanı bile konulmamış binlerce hasta için savaşmaya devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Baran Erman, "Akraba evliliği oranının oldukça yüksek olmasından dolayı bu hastalığın da sayısı ülkemizde oldukça yüksek. Genetik tanı konulması için uygulanacak testler oldukça pahalı testler, uzmanlık gerektiren testler. Bu testlerin bu laboratuvarda yapılabilmesi ve hastalara tanı konulması en önemli amacımız" diye konuştu.

Primer immün yetmezliklere yüzde 80 oranında tanı konulamıyor. Erken yaşta konulan genetik tanı ve yapılan ilik nakli primer immün yetmezliklerde hayat kurtarıyor.

Haber: Zeynep Esendemir

