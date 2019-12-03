Ön tanı merkezi açılacak, sağlık turizminde önemli adımlar atılacak.

Özbek-Türk Sağlık İş Forumu kapsamında Özbekistan’da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özbekistan ile 2019 yılının ilk üç çeyreğindeki ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artarak 1,6 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, kardeş Özbekistan’ın ihracat ve ithalat yaptığı ilk 5 ülkeden birisidir." dedi.

Sağlık alanında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için 11 anlaşma imzalandı. O anlaşmalardan biriyle Türkiye, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ön tanı ve koordinasyon merkezi açacak. Böylece iki ülke arasında hasta transferi, medikal iş birliği artacak.

Koca, "Şimdiye kadar Fergana, Termiz, Harezm, Taşkent ve Karakalpakistan’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) koordinasyon ve desteğinde toplam 8 sağlık haftası gerçekleştirdik. Bu sağlık haftalarında 735 ameliyat, 3 bin 35 konsültasyon ve 1577 personele eğitim verilmiştir." diye konuştu.

Sağlık İş Forumu 2 gün daha devam edecek.

Kaynak: TRT Haber