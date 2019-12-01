Malatya İnönü Üniversitesi nakil konusunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı Erişkin Hematoloji Bölümü'nde farklı kanser hastalıkları için kök hücre nakli uygulanıyor.

2018 yılında 129 erişkin kök hücre ve kemik iliği nakliyle Türkiye'de kamu hastanelerinde zirveyi yakaladıklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "2019 yılında ise bugüne kadar yapılan 202 nakille Türkiye'de açık ara çok büyük bir başarı yakalamış durumdayız." dedi.

Türkiye'nin en büyük kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi olacak

İnönü Üniversitesi, 2010 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak nakillere başladı. Teknik, akademik ve fiziki imkanlarıyla merkezde aynı gün içinde 7 nakil gerçekleştirildi.

Bugüne kadar ise toplam 721 kök hücre ve kemik iliği nakli yapılarak kanser hastalarına umut olundu.

Turgut Özal Tıp Merkezi, kapasiteyi arttırmak için de yoğun çaba harcıyor. Yapımı süren onkoloji hastanesiyle 96 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük hematoloji kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi olacak.

Kaynak: TRT Haber