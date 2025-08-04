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Sağlık
AA 04.08.2025 12:33

Organ bağışı 2 hastaya umut oldu

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri, Trabzon'daki 2 hastaya nakledildi.

Organ bağışı 2 hastaya umut oldu

22 Temmuz'da Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.Ö'nün ailesi tarafından organları bağışlandı.

Her iki böbrek de Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki H.A ve 56 yaşındaki A.U'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon'da organ naklinin devlet hastanelerinde başarıyla uygulanmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen iki böbrek nakli, altyapı ve uzmanlık düzeyimizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Emeği geçen tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Samsun Trabzon Organ Nakli
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