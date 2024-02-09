Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 09.02.2024 14:52

Onkoloji Hastanesinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yetişkinler için "Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi.

Onkoloji Hastanesinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, tütün ve tütün ürünleri kullanımının başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ciddi hastalığa davetiye çıkardığını anlattı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde polikliniği hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Altuntaş, tütün ve tütün ürünleri kullanan herkese polikliniğe başvurarak destek alma çağrısında bulundu.

Öte yandan açılışta, sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hastalara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

ETİKETLER
Sigara Ankara
Sıradaki Haber
Sigara kalbe büyük zarar veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Deprem soruşturmaları kapsamında 369 iddianame hazırlandı
15:17
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 55. yılı
15:17
DSÖ: 2023'te 5,5 milyondan fazla dang humması vakası görüldü
15:13
ABD'de şişe su satan şirkete 130 milyon dolar ceza
14:59
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
14:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatımız 7 kat artarak tarihi seviyeye geldi
Mescid-i Aksa'da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ