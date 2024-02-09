Onkoloji Hastanesinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hastane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, tütün ve tütün ürünleri kullanımının başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ciddi hastalığa davetiye çıkardığını anlattı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde polikliniği hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Altuntaş, tütün ve tütün ürünleri kullanan herkese polikliniğe başvurarak destek alma çağrısında bulundu.

Öte yandan açılışta, sigaranın zararlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hastalara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.