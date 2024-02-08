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Sağlık
AA 08.02.2024 18:54

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti

6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 Şubat'ta hizmete açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe "Fuat" ismi verildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen 550 yataklı hastanede Meryem ve Ahmet Göçmen çiftinin oğlu dünyaya geldi.

Çift, 2 kilo 750 gram doğan çocuklarına "Fuat" ismini verdi.

Baba Ahmet Göçmen, ikinci çocuğunu kucağına almanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti

Göçmen, hastanedeki sağlık çalışanlarının kendileriyle çok yakın ilgilendiğini belirterek, hastanede hizmet veren herkese teşekkür etti.

Anne Meryem Göçmen ise sağlıklı bir şekilde bebeğinin dünyaya gelmesinden dolayı sevincinin tarif edilemez olduğunu kaydetti.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıktı Sönmez'de hastane odasında ziyaret ettiği Göçmen ailesine hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediyeler verdi.

Sönmez, hastanede ilk doğumun gerçekleşmesinden ötürü mutluluklarını dile getirdi.

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