Sürekli üzüntü ve mutsuzluk hali ile başlayan ve tedavi olmadan geçmeyen bir hastalık, depresyon...

Pek çok tedavi yöntemi denendi ancak yeni bir öneri dikkati çekti. Uzmanlara göre insanlara nazik davranmak depresyonu azaltıyor

Amerika Birleşik Devletlerinde, depresyonda olan 122 kişi üzerinde bir deney yapıldı.

Hastalar üç gruba ayrıldı. İlk grup hayatına olağan şekilde devam etti. İkinci gruptan haftada iki kez arkadaşları ile buluşmaları istendi. Üçüncü grup ise haftada iki kez en az 3 defa insanlara karşı nazik davrandı.

10 hafta sonunda üçüncü gruptaki hastalarda; depresyonda gözle görülür azalma oldu.

Uzman Psikolog Hilal Savaş’da bu araştırmayı destekleyen bir açıklama yaptı:

"Bireyler başkalarına karşı daha nazik olarak onlara karşı daha kibar davranarak kendi yaşadıkları olumsuz duygulardan bi nebze olsun sıyrılabiliyorlar. bu da aslında depresyonun en büyük belirtisi olan kendini değersizleştirme duygusunu en hafife indiriyor.”

Uzmanlara göre, nezaket depresyonla mücadelede etkili. Fakat birçok kişi uzmanlardan farklı düşünüyor. Kimileri ise uzmanların önerisini uygulanabilir buluyor.