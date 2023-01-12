Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Koca, özel gereksinimli hastalarla ilgili yeni bir hizmetin başladığını duyurdu. 'Engelsiz acil servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başladığını ifade etti.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ hastalarımıza yönelik ENGELSİZ ACİL SERVİS HİZMETİ başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri’de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 12, 2023

Hastalar için acil sağlık hizmetinin özel birimlerden alındığını ifade eden Koca, uygulamanın yıl içinde 81 ilde yaygınlaşacağını ifade etti.