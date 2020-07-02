Miraç İbrahim henüz 90 günlük...

Annesi Meryem Gürbüz 40 yaşındaydı, 3’üncü bebeğine 6 buçuk aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Onunla birlikte 85 yaşındaki kayınpederine de aynı teşhis kondu.

Her ikisi de yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.

Annenin durumu gittikçe ağırlaşınca bebeğin doğumu sezaryenle gerçekleştirildi. Anne Meryem ise bir kaç gün sonra bebeğini göremeden hayatını kaybetti.

Miraç İbrahim'in halası Raziye Gelegen, bir gün arayla hem babasını hem gelinlerini kaybettiklerini söyledi. Gelegen, "İkisi de çok değerliydi. Mekanları cennet olsun. Çok üzücü, çok acımız var" ifadelerini kullandı.

Sağlık personeli ona gözü gibi baktı

Bebek 1 kilogram doğmuştu.

Annesini kaybetmekle kalmamış, koronavirüs ona da bulaşmıştı.

Raziye Gelegen şöyle konuştu:

"Miraç İbrahim bebek 2 Nisan'da sadece bin gram olarak dünyaya geldi ve üç ay boyunca sağlık personeli ona gözü gibi baktı ve buradan 3 kilo 100 gram olarak taburcu oldu. Bebek şuanda çok sağlıklı. İsmi Miraç İbrahim. Gelinimiz Miraç İbrahim ismini istediği için onun ismini koyduk“

"Annemizin emaneti"

Miraç İbrahim taburcu olurken duygu dolu anlar yaşandı.

Miraç İbrahim'in ablası Rüveyda Gürbüz de "Hem üzülüyoruz, hem ağlıyoruz ama Allah kimseye bu duyguyu yaşatmasın. Annemizin emaneti o bizim."

Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım çalışanları, bebeği sağlıklı bir şekilde teslim ettikleri için mutlu ama bir o kadar da buruktu.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Demet Oğuz, "Annesine vermeyi çok isterdik tabii ki, ama ona çok iyi bakacak halası ve teyzesi var. Ve hemşire hanımlar da bu süreçte kendi bebekleri gibi baktılar, ilgilendiler, ama tabii ki içimiz buruk" ifadelerini kullandı.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay