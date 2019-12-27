Arnavutluk vatandaşı olan Ronaldo Taluli 7 yaşında.

Milyonda bir görülen hastalıkla dünyaya gelen Ronaldo'nun sağ bacağında kaval kemiği yoktu ve ayağı dizinde yapışıktı. Neredeyse doğduğundan bu yana tüm hayatı hastanelerde geçti.

Anne çocuğunun bacağının kesilmesine karşı çıktı, Türkiye'ye geldi

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Cemil Ertürk, "Ayakta durması imkansız bir haldeydi, hastamız tabi doğuştan gelen bir rahatsızlık bundan dolayı tedavi için çare için Almanya’ya gidiyor, İtalya’ya gidiyor burada ampütasyon öneriyorlar" dedi.

Çocuğunun bacağının kesilmesi önerilerine anne karşı çıktı. Maddi imkansızlıklara rağmen büyük umutlarla Türkiye'ye geldi.

Ronaldo'nun annesi Rudina Taluli, "Kimse çocuğunun bacağı kesilsin istemez, ben de istemedim, çözüm bulmaya çalışıyordum o nedenle Türkiye’ye gelmeye karar verdik" diye konuştu.

Büyüdükçe kemik uzatma ameliyatının tekrarı gerekiyor

Ronaldo’nun ilk ameliyatı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi, ikinci ameliyatsa bundan birkaç gün önce yapıldı. Bu ameliyatlarla Ronaldo’nun bacağının uzatılması hedefleniyor.

Küçük çocuğun bacağı ameliyatlarla dizinden ayrıldı, olmayan kaval kemiğinin yerine fibula kemiği konuldu. Böylece kemiğin uzaması ve kalınlaşması hedeflendi. İstenilen sonuç elde edildi.

Doç. Dr. Ertürk, "Çocuk büyüme çağında olduğu için diğer bacak daha fazla uzuyor. Bu bacak kısa kalıyor. Kısalığı da zaman zaman uzatma yöntemleri ile öbür bacağa eşitlemeye çalışacağız" dedi.

Bu Ronaldo ve annesinin uzun süre hastanede kalması anlamına geliyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Özden Ayvaz