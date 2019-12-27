Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda özel danışmanlık yapabilecek kişi, aile hekimliği sistemindeki gibi kime danışılması gerektiğini bilecek. Bu kişinin psikolog olmasını daha çok önemsiyoruz." dedi.

Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurduklarını belirten Koca, "Burası önümüzdeki dönemde hem tanı hem tedavi hem rehabilitasyon hem de eğitimde aktif olarak devrede olacak." diye konuştu.

Bakan Koca, Nöromusküler Hastalık Merkezi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Toplam 6 olan merkez sayısı önümüzdeki üç aylık süreç içinde 9'a çıkartılacak"

Kaynak: AA