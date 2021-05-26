Henüz 9 yaşında olan ve 1 buçuk yıldır lösemi ile mücadele eden Yağmur Acun, binlerce hasta gibi kök hücre tedavisi olabilmek için kahramanını bekliyor.

Kemotarapi tedavisi başlayan Yağmur'un sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre nakli olması gerekiyor.

Minik Yağmur gönüllü bağışçılarını bekliyor

Yağmur’un annesi Zeynep Acun, "Bütün hasta çocuklarımızın sağlığına kavuşabilmesi, eski hayatlarına dönebilmesi için lütfen kök hücre bağışında bulunun" diyerek herkesi gönüllü bağışçı olmaya çağırdı.

Sadece 3 tip kan ile bağışçı olunabiliyor

Türkiye’de yaklaşık 2 bin 500 hasta akraba dışı kök hücre tedavisi olmak için bekliyor. Bir insanın hayatına dokunabilmek için ise 3 tüp kan vererek bağışçı olmak yeterli.

Kızılay'ın bankasında 770 bin civarında bağışçı bulunuyor. Bağışçı ile hastanın eşleşmesi durumunda periferik ya da kemik iliği toplama yöntemi uygulanıyor.

“Kök hücre yöntemlerin ikisinin de sağlığa hiçbir olumsuz etkisi yok”

Bağışçılar ise eşleşme olmasına rağmen çevresi tarafından yanlış bilgilendirildiği için vazgeçebiliyor. Türk Kızılay Kök Hücre Birim Yöneticisi Dr. Şenay Canpolat, bu durumun nakil için tedavisi başlayan hastanın sağlığını riske attığını söyledi:

"Periferik dediğimiz damardan kan alma ile hemen hemen aynı olan şey. Sadece bir cihaza bağlanırsınız ve süresi 3-4 saat süren bir işlemdir. Kemik iliği yöntemi ise her diz kemiğinin arkasından ameliyathane ortamında toplanan bir yöntem bu da yaklaşık yarım saat, 1 saat süren bir yöntem. Anneler, babalar, eşler ailelerinden birinin başına bir şey gelecek hissiyle kök hücre bağışçısı olmasını istemiyor. Emin olun kök hücre yöntemlerinin ikisinin de sağlığa hiçbir olumsuz etkisi yok. "



18-50 yaş aralığındaki herkes kök hücre bağışında bulunabilir.

Haber: Birgül Yazıcı

Kamera: Ömer Çıttır

