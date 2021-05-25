Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 159 bin 856, ikinci doz aşı 12 milyon 73 bin 918 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 233 bin 774 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz 2 milyon 718 bin 750 aşı, ikinci doz 1 milyon 917 bin 50 aşı, toplam 4 milyon 635 bin 800 doz aşı uygulandı.

Ankara'da birinci doz 1 milyon 326 bin 836 aşı, ikinci doz 1 milyon 17 bin 401 aşı, toplam 2 milyon 344 bin 237 doz aşı yapıldı.

İzmir'de ise birinci doz 1 milyon 82 bin 771 aşı, ikinci doz 841 bin 119 aşı, toplam 1 milyon 923 bin 890 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 168 bin 90 COVID-19 aşısı yapıldı.