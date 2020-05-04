Hayatını kaybeden hekimlerin çocuklarına burs sağlayan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Dinamik Acil Tıp Eğitimi (EM-DATE) grubu iş birliğiyle ayrı bir fon oluşturdu. Fonda birikecek bağışlarla, çocuklara eğitim hayatları boyunca burs verilecek.

Öğrencilere aylık ödenecek aylık burs miktarları, ilköğretim için 600 lira, lise için 800 lira, üniversite için 1000 lira, tıp ve diş hekimliği fakültesi için de 1400 lira olarak belirlendi.

900 öğrenciye burs sağlandı

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, 23 bin kadın hekim olarak 900 öğrenciye burs sağladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"COVID-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının ailelerine, ilk vefattan itibaren hemen ulaştık. Bazı aileler maddi durumları yeterli olduğu veya okul çağında çocuğu bulunmadığı için ihtiyaçları olmadığını belirtti. Burs için sadece adli sicil kaydı ve öğrenci belgesi talep ediyoruz. 12 çocuğumuzun bursu bu ay gönderildi. Hala karantinada olduğu için evraklarını iletemeyen aileler var. Evraklarının tamamlanmasını beklediğimiz 2 çocuğumuzun burslarını da bu ay içerisinde ulaştıracağız."

"Çocukları ömür boyu bize emanet"

Hekimlerin duyarlı davranarak fona ilgi gösterdiğini ifade eden Başer, "Üyelerimiz vasıtasıyla biz ailelerle görüşüyoruz. Biz, sadece maddi değil, manevi olarak da çocuklara sahip çıkmak istiyoruz. Referans olan arkadaşımız çocukları bu konuda da takip ediyor" diye konuştu.

Başer, bursun, görevi başında kaptığı COVID-19 nedenle hayatını kaybeden hekim, hemşire, temizlik personeli, eczacılar dahil tüm sağlık çalışanlarının çocuklarını kapsadığını dile getirdi.

Burs fonuna bağış yapmak isteyenlerden bağış kabul edildiğini belirten Başer, sözlerini, "Salgın bitene kadar bu nedenle vefat eden sağlık çalışanların çocukları ömür boyu bize emanet" diye tamamladı.