Avrupa Parlamentosu'ndaki Çevre Komitesi'nde milletvekillerine seslenen Andrea Ammon, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Ammon, ülkelerin sosyal mesafe tedbirleri ve "evde kalma" politikaları sayesinde son 14 günde virüsün bulaşma oranının yüzde 45 düştüğünü söyledi.

Avrupa'da COVID-19 vakalarının artış göstermeye devam ettiği tek ülkenin Bulgaristan olduğunu belirten Ammon, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere'de temel bir değişiklik görülmediğini, diğer ülkelerde ise vaka sayılarında düşüş olduğunu anlattı.

"Virüs kısa sürede yok olmayacak"

Ammon, bakım ve huzurevlerinde durumun ciddiyetini koruduğunu vurgulayarak, "Avrupa'daki ölümlerin yüzde 50'den fazlası bakım evlerinde gerçekleşti" dedi.

Maske kullanımının etkilerinden de bahseden Ammon, "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar etkin bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz" dedi.

Ammon, Avrupa'daki hükümetler tarafından yayınlanan ölüm rakamlarının da tam gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, "ECDC'nin bu rakamlara ilişkin güveni düşük" dedi.

Virüsün kısa süre içinde yok olmayacağına işaret eden Ammon, bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.