Yeni tip koronavirüs (COVID-19), kalp ve damar sistemini de etkiliyor. En sık görülen risk ise kanda pıhtılaşma.

Sigara içmek ve obezite, koronavirüsle birlikte pıhtılaşmayı tetikliyor. Bir cilt problemi olarak görülen varis de pıhtılaşmanın nedenleri arasında.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hakkı Serkan Şahin, "Varis, yani toplardamar yetmezliğinde kan bacakta göllenir ve kanın hareketi yavaşlar. Bu yavaşlama esnasında pıhtılaşmayı etkileyen bir yan faktör eklenirse kolaylıkla damar duvarına tutunup orada bir pıhtı mekanizması başlayabilir ve bu süratle ilerler." diye konuştu.

Hareketsiz kalmak da pıhtı atma riskini artırıyor

Koronavirüse yakalanmak ya da hastalığı geçirmiş olmak, uzun süre hareketsiz kalmak varisle birlikte pıhtı atma riskini arttırıyor.

Vücutta pıhtının oluşması için üç faktörden ikisinin bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Kanın göllenmesi, pıhtılaşmaya meyil ve damar hasarı. Koronavirüste damar hasarı oluşmakta, pıhtılaşmaya meyil oluşmakta. Sizin eğer bir de varisiniz, toplardamar yetmezliğiniz varsa pıhtılaşmanın olması için gereken bütün faktörler bir araya geliyor demektir." dedi.

Egzersizlerin aksatılmaması gerekiyor

Uzmanlar varis problemi olanlara ev içinde de olsa egzersiz öneriyor.

Şahin, "Hiçbir şey olmasa bile evin içinde koridorda yürümek temin edebilirlerse, varis çorabı edinip korumak adına, kan göllenmesini engellemek adına basit spor aletlerini kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Pıhtılaşmayı tetikleyen varisin gelişen teknoloji sayesinde tedavisi de kısa sürede yapılıyor.