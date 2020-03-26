Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını, ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Salgına karşı evde izole bir yaşam sürmek, hastalık nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün artması, bireylerin ruh sağlığını güçlü tutmasını gerekli kılıyor. Salgının yol açtığı kaygı ve anksiyete ile nasıl mücadele edeceğimizi Klinik Psikolog Mehtap Güngör’e sorduk. İşte yanıtları...

Kaygıyı kontrol etme zorluğu

Anksiyetesi olan kişiler çoğu zaman endişeyi yoğun bir şekilde hissettiklerinin farkındadır. Ancak kendilerini kontrol edemez ve sakinleşemez.

Kaygı belli bir düzeyden sonra bilinçsel fonksiyonları bozar

Karamsarlık, bu sürecin geçmeyeceği düşüncesi, olumsuz senaryolar kurma bu dönem içerisinde psikolojimize de zarar verebilir. Fiziksel sağlığımız kadar ruhsal sağlımızı da korumanın yolları var.

Kontrolün sizde olduğu hissini kaybetmeyin

Kontrolümüzü kaybediyormuş gibi hissetmemek için günümüzü planlamalıyız. Olabildiğince evden çıkmadan günlük aktivitelerimizi yapmaya devam etmeliyiz. Evde yapacağımız aktivitelerin bir listesini yapmalıyız. Bu bize kontrolün bizde olduğunu duyumsatacak ve duyduğumuz kaygıyı kontrollü hale getirecek.

Doğru bilgi kaynağı seçin

Takip ettiğimiz sosyal medya hesapları ve haber kaynaklarında sürekli bilgi akışı var. Bu dönemde güvendiğimiz bilgi kaynaklarını seçmek ve günün sadece belli saatlerinde bu bilgi akışına dahil olmak da kaygımızı tetikleyici uyarıcıları kısıtlar. Bilgi akışına dahil olduktan sonra günlük yaşantımıza adapte olmakta zorlanabiliriz. Fakat okuduğumuz haber ya da paylaşımın etkisinde çok fazla kalmadan planladığımız aktivitelere devam etmeliyiz.

Kaygı da koronavirüs gibi bulaşıcı bir duygudur

Gerekli önlemleri alarak günlük hayatımıza devam etmek hem kendimiz hem de çevremiz için bu süreçte kaygı bozukluğunu önleyecektir. Belirsizlere odaklanmak ve tehlikeye karşı mücadele ettiğimizi sürekli kendimize hatırlatmak yerine bu sürecin böyle devam etmeyeceğini günlük hayatımıza geri döneceğimizi kendimizi hatırlatmalıyız. Duygular çok hareketlendiği zaman bilinçsel kapasitelerimiz olumsuz etkilenir. Bu olumsuz etkilenmeyi önlemek adına kaygı seviyemizi belli bir düzeyde tutup gerekli önlemleri alarak hayatımıza devam etmeliyiz.