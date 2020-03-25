Koronavirüse karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sürecin henüz başındayken alınan önemli kararlarla Türkiye, diğer ülkelere örnek olacak çalışmalar yürütüyor.

Hassasiyetle yürütülen çalışmaların yanında en büyük pay da topluma düşüyor. Sağlık Bakanlığının duyurduğu 14 önemli kuraldan biri gerekmedikçe evden çıkmamak, evde kalmak.

Peki neden evde kalmalıyız?

Dışarı çıkıldığı takdirde de sosyal mesafeyi korumak ve kimseyle temas halinde olmamak yapılacak ilk iş. Bu kural 7’den 70’e herkes için geçerli.

[Fotoğraf: AA]

Çünkü yaşlı ya da genç fark etmeksizin koronavirüs taşıyıcısı olabilirsiniz. Öksürük, hapşırma, yüksek ateş gibi hastalığın hiçbir belirtisine sahip değilseniz bile virüsü taşıyarak temas halinde olduğunuz başka kişilere bulaştırabilirsiniz.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla evde kalmanın önemine dikkat çekti:

“Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar” Dedi.

Metrekareye 3 kişi düşüyor

Nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölgede yaşıyorsanız, dışarı çıktığınızda siz sosyal mesafeye özen gösterseniz de elinizde olmayan sebeplerle bunu başaramayabilirsiniz.

[Kaynak: TÜİK]

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2019 yılında Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi.

En fazla nüfusa sahip şehir ise 15 milyon 519 bin 267 kişi ile İstanbul.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’ Türkiye genelinde 108 kişi iken, İstanbul’da bir kilometrekareye toplam 2 bin 987 kişi düşüyor.

Bu istatistiğe göre İstanbul’da bir metrekareye neredeyse 3 kişi düşüyor.

İstanbul'dan sonra bir kilometrekareye düşen 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan diğer iller konumunda.

Nüfusun büyük çoğunluğu merkezlerde yaşıyor

Türkiye’de 83 milyon 154 bin 997 kişinin yüzde 92,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamını sürdürüyor.

Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,2.

Koronavirüs salgının bölge seçmediği düşünüldüğünde, köy ve beldelerde yaşayanların da 14 kurala uyması, virüsün yayılmasını önlemek adına büyük önem taşıyor.

Grafik: Bedra Nur Aygün