Glokom, bilinen adıyla göz tansiyonu en yaygın göz problemi. Belirti vermeyen hastalık, tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açıyor.

Göz kliniklerine başvuran her 100 kişinin 4’ünde glokom tespit ediliyor. 40 yaşından sonra ortaya çıkabilen göz tansiyonu körlüğe neden olabiliyor.

Belirti vermeyen bu hastalık için mutlaka 40 yaşından sonra göz muayenesi olunması öneriliyor.

Glokomda erken tanı önemli

Hastalığın körlüğe neden olabildiğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halit Oğuz, "Göz hekimi ne kadar erken yakalarsa o aşamada tedaviyle durdurabiliyor hastalığı ve hasta önümüzdeki yıllarda konforlu, rahat bir görmeyle hayatını devam ettirebiliyor" diye konuştu.

Hastalık belirti vermediği için doktora başvurular da geç oluyor.

Tansiyon, diyabet ve kolesterol hastalarında daha sık görülüyor

Prof. Dr. Oğuz, hastaların görme yetilerinde meydana gelen bozulmaların kazalara neden olduğunu söyledi:

"Hastalık çevre görmeyi bozduğu için akşamları hava kararmaya başlayınca sağa sola çarpma gece görmede sıkıntı yaşama şikayetleriyle geliyor. Bunun dışında gündüz araba kullanırken özellikle bu hastalar çevreyi rahat göremedikleri için kaza yapmaları söz konusu olabiliyor."

Glokom; tansiyon, diyabet, kolesterol ve miyop gibi rahatsızlıkları olanlarda daha sık görülüyor. Ailesinde göz tansiyonu olanlar da risk altında. Glokom hastalarının ömür boyu doktor kontrolünde olmaları önem taşıyor.

Kamera: Orhan Mete