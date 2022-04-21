Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bilal Enes Okatar, Yüksek Lisans tezi için 3 arkadaşıyla birlikte çalıştı. Yeni bir yöntemle yapay deri üretti.

Dünyadaki benzer çalışmalara nazaran daha düşük maliyette üretilen yapay deri konusundaki yapılan çalışmaya Bezmialem Üniversitesi de destek oldu. 3 yıllık çalışma üniversitenin laboratuvarlarında yürütüldü.

Biyomedikal Mühendisi Bilal Enes Okatar, "Biz aslında yanık geçiren hastalardan alınan küçücük bir numuneyle bir santimetrekarelik bir numuneyle hastanın yanık olan kısımlarını kaplayacak şekilde deri üretiyoruz laboratuvar ortamında. Bu deriyi aslında laboratuvar ortamda çoğaltmış oluyoruz" dedi.

Bezmialem Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, "Doku nakillerinde bir başka insandan organ nakli edildiği zaman o doku reddi olmaması için immün spesifler ve o immün sistemi baskılayıcı ilaçlar vermek zorundasınız. Ama burada böyle bir şeye ihtiyaç yok" diye konuştu.

Daha az maliyetle ürettiler

3 yıldır yapay deri üzerine çalışmalar yürütüyordu. Araştırma sonuç verdi, daha az kimyasalla ve daha az maliyetle yapay deri üretmeyi başladılar. Labaratuar çalışmaları tamamlandı. Şimdi bir sonraki aşama için fon arayışındalar.

4 gencin çalışması, hayvan ve insan deneylerinin tamamlanmasıyla özellikle yanık tedavilerinde kullanılmaya başlanacak.

Kamera: Ahmet Bağış