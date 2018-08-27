Kanser tedavisinde "yapay zeka" umudu

Antalya'da Radyasyon Onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz, "yapay zeka" uygulamalarının önümüzdeki yıllarda kanser tedavilerine damga vuracağını belirtti.

Son yıllarda yapay zeka uygulamalarının kanser alanında kullanılması için yapılan araştırmalarda artış olduğunu anlatan Prof. Dr. Yavuz, "Tümör ve çevredeki normal dokuların üç boyutlu olarak sınırlarının çizildiği bu süreç, bir hastanın tümör bölgesine ne kadar radyasyon alacağını ve ışının en uygun nasıl odaklanacağını belirler. Özellikle ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından da desteklenen önemli bir araştırma projesinde yapay zeka kullanarak yüksek riskli tümör hedef hacimlerinin sınırlarının 3 boyutlu olarak belirlenmesi için her bir görüntüleme film kesitinde tümör ve normal doku sınırlarının tek tek çizilmesi işlemlerini otomatikleştirmek için yeni bir yöntem geliştirildi" dedi.

"Yüksek hız ve verimlilik"

Prof. Dr. Yavuz, bu çalışmanın sadece yüksek riskli tümör hacimlerinin yapay zeka ile otomatik ve çok yüksek doğrulukta belirlenmesine yönelik olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bir sonraki aşamada, eldeki tüm veriler birleştirilerek, orta ve düşük riskli tümör bölgelerinin de otomatik ve en doğru bir şekilde belirlenmesi mümkün olabileceği gibi, hastaya özgü en uygun radyoterapi veya kemoterapiyi de ayarlamak adına çeşitli genetik mutasyonlara ait bilgiler de bu yapay zeka uygulamasına entegre edilebilecektir. Bu şekilde, kanser tedavisi sonuçlarında başarı oranlarının artması da kaçınılmazdır. Yöntemin çok önemli bir avantajı da bizlere sunduğu yüksek hız ve verimliliktir. Normalde, örneğin bir baş boyun kanserinde, hedeflenen hacimleri belirlemek bir hekimin 1-4 saatini alır. Yapay zeka kullanan özel bilgisayar sistemiyle hem 1 dakikadan kısa bir sürede hedef hacimler belirlenebilmekte, hem de hekimden hekime değişebilen hata payları ihtimali tümüyle ortadan kalkmaktadır."

Yavuz, "Yapay zeka uygulamalarıyla radyoterapideki otomatiklik, hızlılık, doğruluk, verimlilik ve tedavi başarısı artacakken, kanser alanında uzmanlaşmış personele olan ihtiyaç azalacakmış gibi duruyor" diye de ekledi.

Kaynak: İHA