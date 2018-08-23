D vitamini eksikliği birçok hastalığa neden oluyor

Güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamininin eksikliği, çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.

D vitamini eksikliği için kullanılan ilaçlar kontrolsüz şekilde alındığında vücuttan atılamazsa zehirlenmelere yol açabiliyor, doğurganlık oranını düşürüyor hatta kısırlığa yol açıyor. Nedeni insan vücudundaki 200'den fazla geni etkileyen D vitamininin eksik olması.

Vitamin eksikliği erken doğuma sebep olabilir

Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir, "D vitamini kadın üreme sisteminin çalışması ile ilgili bir vitamin. Gerek yumurtalıklardaki yumurta üretimi ve yumurtlama sisteminin çalışması, yumurtalıkların hormon üretimi, bunun yanında rahimin embriyoyu kabul etme yeteneği, bunların hepsinde D vitamini etkili. D vitamini eksikliği olan kadınlarda canlı doğum oranlarının daha düşük olduğunu biliyoruz" dedi.

Demir'e göre, gebelik sürecinde de D vitamini eksikliğine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü erken doğuma varan sonuçları olabiliyor.

"Gebelerin D vitamini ölçümlerine mutlaka bakılmalı"

Gebelikte tansiyon yükselmesi ya da erken doğum gibi problemlerle karşılaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Demir, "O yüzden gebelerin de D vitamini seviyelerine bakılması ve eksik olanlarının tamamlanması bu bakımdan önemli" diye konuştu.

"D vitamini fazla alındığında zehirlenme olabilir"

D vitamini yağda eriyen bir vitamin olmasıyla birlikte, fazla alındığında vücuttan atılamıyor. Bu nedenle takviye alınan vitaminin kontrolsüz kullanılması zehirlenmelere yol açabilir.

Prof. Dr. Berfu Demir'in tavsiyeleri şöyle:

"Mutlaka kan seviyesinin bakılması, eksik olan kişilerde doktor kontrolünde bu eksiğin tamamlanması önemli. Akdeniz ülkesi olmamızdan dolayı güneşten yeterince faydalanan bir ülkeyiz, bunu da etkin olarak kullanmamız lazım. Güneş koruyucu sürmeden 20-25 dk güneşte durmanın, vücudun da bu işlevi kendisinin yapabilmesine olanak sağladığından, bunu özellikle öneriyorum."

Kaynak: TRT Haber