Sağlık turizminin lideri Türkiye

Hastanede rehin kalan bebekler, ilaç kuyrukları, yetersiz tıbbı hizmetler...

Türkiye, son 15 yılda sağlıkta değişim ve dönüşüm yaşadı. Ayrım yapılmaksızın herkesin en modern sağlık hizmetlerine kavuşması için atılan adımlar sonuç verdi.

Kaliteli ve ucuz hizmet ile cazip seçenekler, Türkiye'yi sağlık turizminin de önde gelen ülkelerinden biri haline getirdi.

Organ naklinden kanser tedavisine, estetikten saç ekimine dünyanın dört bir yanından hastaların şifa bulmak için tercihi Türkiye oldu.

Tedavi edilen hastaların yüzde 50'si yabancı, yüzde 50'si Türk.

2023 hedefi 2 milyon yabancı hasta

Dünya genelinde sağlık için 500 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Türkiye bu pastadan daha fazla pay almak istiyor. Genç ve bilgi birikimi yüksek sağlık personeli, modern altyapısı ve sağlam hastaneleriyle Türkiye, Avrupa'da çok daha uygun tedavi ücretlerine sahip.

Sağlık turizminde dünyada 3. sırada yer alan Türkiye'nin hedefi, 2023'te 2 milyon yabancı hasta ağırlamak. Dünya'da zirveye oturmak ve yıllık 20 milyar dolar gelir elde etmek.

Yerli ilaç projesi 6,1 milyar gelir sağladı

Sağlık alanında yerlileşme hareketi de başlatıldı. İlaçların yurt dışından ithal edilmesinin yerini yerli ve milli üretim aldı. Bu da ekonomiye 2,85 milyar liralık katkıyı beraberinde getirdi. Yerli ilaç projesiyle yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak.

Saç ekimi birinci sırada

Sadece hastaneler değil; kaplıcalar, termal tesisler ve geleneksel tıp merkezleri de yabancı misafirleri ağırlıyor.

Estetik turizminde de Türkiye ilk sıralarda; özellikle saç ekimi konusunda cazibe merkezi.

Ülkeler arası yapılan anlaşmalara sağlık turizmi de eklendi. Yurt dışından gelecek misafirler için her türlü imkan sağlanacak. Tercüman bulundurulması, karşılama ve transferde kolaylık gibi hizmetler sunulacak.

Bunların yanında Sağlık Bakanlığı doktor kataloğu ve yıllık fiyat listesi hazırladı.

Kaynak: TRT Haber