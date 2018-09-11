İş yeri hekimlerine e-reçete zorunluluğu getirildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, sayıları 10 bini bulan iş yeri hekimleri için e-reçete zorunluluğu getirdi. 6 yıl önce başlayan e-reçete uygulaması artık iş yeri hekimleri için de geçerli olacak.

Böylece hasta, reçete kaybetme sorunu yaşamayacak. Eczacı ise reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu anlamaya çalışmayacak.

Kağıt israfı önlenmiş olacak, eczanelerdeki iş yükü azalacak

İş yeri hekimleri için e-reçete kararı 8 ay önce alındı. Sistemin entegre edilmesiyle birlikte karar uygulanmaya başladı. Artık iş yerinden gelen kağıt reçeteler kabul edilmeyecek.

Eğer doktor kağıt reçetede ısrar ederse eczacı ilacı sisteme giremeyecek ve dolayısıyla hasta ilaca ulaşamayacak. e-reçete dönemi eczanelerdeki iş yoğunluğunu da azaltacak. Bu nedenle eczacılar yeni dönemden memnun.

Eczacı Volkan Nakkaş, "Bizim için hızlı ve güvenilir açıdan çok iyi oldu. Hem kırtasiye masraflarının hem de hatanın en aza düşmesi sağlandı" dedi.

Reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması da kolaylaşacak.

Kaynak: TRT Haber