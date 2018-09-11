Çocuklar için en önemli öğün kahvaltı

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, kahvaltının çocuklar için de en önemli öğünü oluşturduğunu, bu nedenle birkaç dakika fazla uyumak uğruna kahvaltının kesinlikle geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmaların, çocuğun okul başarısında uyku düzeninden kahvaltı alışkanlıklarına kadar birçok noktanın etkili olduğunu gösterdiği açıklandı.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bakar, yapılacak bazı akıllı planlamalarla bu süreci çok daha kolay atlatmanın mümkün olabileceğinden bahsetti.

"Çocukların günde 8-10 saat uyumaları gerekiyor"

Okullar açılmadan birkaç gün öncesinden uyku düzenini oturtmak gerektiğini belirten Bakar, şunları söyledi:

"Çünkü kaliteli ve yeterli uykunun çocuğun büyüme ve gelişmesinde olduğu kadar, okul başarısında da etkili olduğu biliniyor. Uyku süresi çocuğun yaşına göre değişse de ilkokul öğrencilerinin saat 21.30-22.00 civarında, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise saat 22.30 civarında yatması uygun bulunuyor. Bu süreler sabah kalkış saatine göre değişebilse de sonuçta büyüme ve gelişmeleri devam eden çocukların günde 8-10 saat uyumaları gerektiğinin unutulmaması gerekiyor."

Bakar, kahvaltının çocuklar için de en önemli öğünü oluşturduğunu, bu nedenle birkaç dakika fazla uyumak uğruna kahvaltının kesinlikle geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Beslenme önerileri

Prof. Dr. Filiz Bakar, gün içinde okulda tüketilen besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

"Bir dilim ekmek, peynir, yumurta gibi temel besin ögelerinden oluşan kahvaltı hazırlayın. Kahvaltıda bal, pekmez gibi ürünleri de tüketmesini sağlayın. Mutlaka bir bardak süt içmesini sağlayın. Okulda ya da çevresinde açıkta satılan yiyeceklerin hiçbir şekilde yenmemesi konusunda kesin kural koyun, çocuklarınızı uyarın. Beslenme saatlerinde yoğurt, meyve, bir dilim kek gibi daha sağlıklı ürünleri tercih etmesi konusunda yönlendirin. Okuldan eve gelindiğinde, meyve ya da tost gibi küçük bir ara öğün, akşam yemeğinde ise protein, karbonhidrat ve yağ içeren sağlıklı bir akşam yemeği yemesini sağlayın."

Çocuklara dinlenmesi, zihnini boşaltması için bir aktivite yapmasının özendirilmesi gerektiğini belirten Bakar, "Kendiniz örnek olun. Neden hoşlandığını keşfederek onu yapmasına fırsat yaratın. Hobi geliştirmesine yardımcı olun. Arada bırakın, biraz sıkılsın bu durum yaratıcılığının gelişmesine fırsat yaratacaktır. Bunları yaparken tüm hafta sonu boyunca çocuğunuzu o kurstan bu kursa taşıyarak her şeyden çabuk bıkmasına da yol açmayın. Bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla geçirdiği zamanı kısıtlayın" dedi.

Kaynak: AA