Sağlık Bakanlığının influenza ile ilgili yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de halen influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin her ikisi de dolaşımda yer almakta ve gribe neden olmakta.

Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalık. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiyor ve hastalandırıyor. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade ediliyor.

İnfluenza A (Domuz Gribi) nedir?

Çeşitli hayvanların kendilerine ait grip virüsleri var ve hayvanlarda da grip hastalığı görülebiliyor.

Genellikle hayvanlardaki grip virüslerinin insanlara bulaşması beklenmiyor. Bununla birlikte bazı yıllarda hayvanlardaki grip virüsleri yapı değiştirerek insanlara bulaşabiliyor.

Domuz gribi virüsü de 2009 yılında Meksika’da bu şekilde insanlara bulaştı, daha sonrasında insandan insana yayılarak beklenenden çok daha fazla insanı etkiledi, tüm dünyaya yayıldı ve bir salgına neden oldu.

2009 yılında görülen bu salgın domuz gribi salgını olarak ifade edildi. Aynı etken daha sonraki yıllarda diğer mevsimsel grip etkenleri gibi beklenen sayıda insanı etkiledi ve hastalandırdı.

Bu nedenle daha sonraki yıllarda domuz gribi virüsü de artık mevsimsel grip virüsleri arasında yer aldı.

2009’da küresel bir salgın olan influenza A (H1N1) virüsü artık “domuz gribi” olarak tanımlanmıyor.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada bu yıl saptanan virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

İnfluenza B nedir?

Mevsimsel grip hastalığının etkenleri olan influenza virüslerinin çok fazla sayıda alt tipleri bulunuyor. Yıllar içerisinde toplumda sık görülen influenza virüsleri sürekli değişiyor, bir önceki yıl görülen virüsten oldukça farklı virüsler sonraki yıllarda insanları hastalandırabiliyor.

İnfluenza A ve influenza B ayrı alt tipler olarak adlandırılmakla birlikte neden olduğu hastalık tablosundaki şikâyetler ve bulgular tamamen aynı.

Bu iki alt tipin tedavisinde kullanılan ilaçlar da farklı değil ve hastalar aynı ilaçlar ile tedavi edilmekte.

Grip (influenza) belirtileri nelerdir?

Ateş (38 °C ve üzeri ) yükselir ve titreme görülür, bunlara baş ve karın ağrısı eşlik etmektedir. Kuru bir öksürük görülür. Bunların dışında, eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de grip hastalığında görülebilir.

Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereken ek belirti huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku halidir.

Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta devam edebilir.

