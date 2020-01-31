Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hayatını kaybedenler bağışıklığı düşük kişiler"

Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü, bağışıklığı düşük kişilerdir.

[Koronavirüs Bilim Kurulu Toplandı] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatını kaybedenlerin çoğu 65 yaş üstü, bağışıklığı düşük kişilerdir.https://t.co/kIUGor34Vy pic.twitter.com/w0ymstfk3t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

"23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü"

31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

"68 kişiden numune alınarak analiz edildi, herhangi bir virüse rastlanmadı"

Çin'den gelen 11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheye rastlanmadı. Bakanlık olarak her türlü bilgiyi sizle paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yer alan maksatlı paylaşımlara itibar etmeyin. Şu ana kadar Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi, herhangi bir virüse rastlanmadı. Adana'da şüpheli 2 hastamız vardı, bunlarda hastalık çıkmadı.

[Koronavirüs Bilim Kurulu Toplandı] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta yok. https://t.co/kIUGor34Vy pic.twitter.com/hoiYmiFzpR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Okullar açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşacağız.

"Wuhan'dan getirilecek vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak"

Wuhan'dan getireceğimiz vatandaşlarımızın içinde hasta olan yok. Wuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Wuhan'dan gelen uçak indiğinde 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Uçağımızın birkaç saat içinde Çin'e hareket etmesi planlanıyor.

[Koronavirüs Bilim Kurulu Toplandı] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Wuhan'dan gelen uçak indiğinde 14 gün gözlem altında tutulacaklar. https://t.co/kIUGor34Vy pic.twitter.com/AKIlzUny6h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

"Yük gemileri sıkı tetkiklerden geçiriliyor"

Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor.

"Biz tedbirleri 20 gün önceden almaya başlamıştık"

Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz önermediği tedbirleri biz 20 gün önceden almaya başlamıştık. En ufak bir şüphe durumunda karantina tedbirleri uyguluyoruz.