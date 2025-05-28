İklim değişikliği, polen mevsimini de etkiledi

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Özsarı, polen alerjisinin, bitkilerin, yabani otların ve ağaçların ürettiği polenlere karşı bağışıklık sisteminin tepki vermesiyle hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanmaya neden olan alerji türü olduğunu söyledi.

Alerjinin genetik hastalık olarak da tanımlanabildiğini dile getiren Özsarı, "Alerjik rinit, alerjik sinüzit ve astım. Bunlar çoğunlukla birlikte görülen hastalıklar. Genetik yatkınlık var olduğundan alerjilerin özellikle anne tarafından geçtiğini biliyoruz." dedi.

Özsarı, alerjinin görülme dönemine değinerek, şöyle devam etti:

"Polen alerjisini, bahar mevsiminin geldiği aylarda daha sık görüyoruz, özellikle mart-nisan aylarında. İklim değişikliği olduğu için -haziran ayında hala kırkikindi yağmurları görülüyor- mart-nisandan biraz daha mayıs-hazirana doğru kaydı. Kişinin neye alerjisi varsa o ağacın ya da o bitkinin poleni ne zaman ortaya çıkıyorsa daha çok alerji görülmesi mümkün. Ancak diyebiliriz ki ilkbahar ve yaz aylarında daha sık görüyoruz kıştan ziyade."

"Koruyucu güneş gözlükleri ve maskeler takabiliriz"

Korunma yöntemlerinden bahseden Özsarı, "En etkili korunma yöntemleri aslında polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde mümkünse dışarı çıkmamak. Dışarda bulunmamız gerekiyorsa koruyucu güneş gözlükleri ve maskeler takabiliriz. Evimizi sabah saatlerinden ziyade öğlen, güneşin doğduğu saatlerde havalandırmak. Yattığımız yerde peluş oyuncak, battaniye ve buna benzer kıyafetlerimiz ve örtülerimiz varsa bulundurmamak." ifadelerini kullandı.

Özsarı, polen alerjisinin griple karıştırılabildiğine işaret ederek, "Alerjide gözlerde sulanma, yanma, burun akıntısı gibi şikayetler, kulakta dolgunluk ve kaşıntı ön plandayken, enfeksiyon hastalıklarda daha çok sarı yeşil renkte balgamın, öksürüğün daha yoğun olduğunu görüyoruz. Onun dışında kaşıntı, hapşırma, kulak ve gözlerde yanma eşlik ediyorsa daha çok alerji olarak düşünebiliriz." diye konuştu.

"Alerji ilaçları düzenli kullanıldığında bağımlılık yapmaz"

Alerji tedavisine ilişkin bilgi veren Özsarı, "Alerji ilaçları düzenli kullanıldığında bağımlılık yapmaz. Bize astım için de soruyor hastalarımız. Halk arasında 'fıs fıs' dediğimiz ilaçların bağımlılık yapacak potansiyeli yok, tam tersine alınmazsa daha büyük sıkıntılara sebep olabilir. Mutlaka alerjimizin olduğunu bildiğimiz zamanlarda ilaçlarımızı almamız lazım." dedi.