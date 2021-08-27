Hipertansiyon, yani kan basıncının yükselmesi... Türkiye’de her 3 kişiden 1’inde görülüyor. Ancak birçok kişi hipertansiyon hastası olduğundan habersiz.

Dünyada son 30 yılda hipertansiyonla yaşayan yetişkin sayısı iki katına çıkarak, 1 milyar 200 milyonu aştı. Araştırmalara göre her yıl yaklaşık 8,5 milyon kişi hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hipertansiyon sinsi seyreden bir hastalık. Bu nedenle hastalığın büyük bir bölümünde hiçbir belirti vermiyor.

Çoğunlukla genetik bir hastalık olsa da ortaya çıkmasında çevresel faktörler de etkili oluyor.

"Organlara zarar verdikten sonra ortaya çıkabiliyor"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr Semra Topçu, "Hedef organ hasar dediğimiz kalp damar hastalığı gibi böbrek hastalığı gibi beyin damar tıkanıklığı gibi damar sertliği gibi diğer organlara zarar verdikten sonra böbreklere zarar verdikten sonra hasta karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

Araştırmalara göre hipertansiyonun önüne geçildiği takdirde kalp krizi vakaları dörtte bir oranında. Kalp yetmezliği ile felç vakaları ise yarı yarıya azalıyor.

"Hipertansiyon hastalarının sigarayı bırakmaları çok önemli"

Doç. Dr Semra Topçu, hipertansiyonun önüne geçmek için yapılması gerekenler değindi:

"Endüstriyel gıdadan mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor, tüketimin azaltılması gerekiyor ve ek olarak yatkınlık varsa ailede anne baba kardeşlerde hipertansiyon varsa o birey de aslında bir adaydır hipertansiyon için. Sigara içiyorsa onları bırakmalı azaltmaları çok önemli."

Uzmanlar, özellikle baş ağrısı, halsizlik veya baş dönmesi görüldüğünde, kan basıncı ölçümü yapılmasını tavsiye ediyor.