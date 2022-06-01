Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yerleşim yeri dışında yapılan sevklerdeki hasta ve refakatçisine ödenen yol ücretleri yükseltildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarının sağlık hizmet sunucularına başvurusu kolaylaştırıldı. Gereken sağlık hizmetine hızlı şekilde erişim sağlandı.

İki ilaca yönelik olarak da Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi yapıldı.

Hastalar için daha efektif bir kullanım olanağı sunuldu. Hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme kapsamına alındı.