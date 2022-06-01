Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hasta ve refakatçisine ödenen yol ücreti arttırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gitti. Hasta ve refakatçisine ödenen yol ücretlerini arttırdı. Yabancı hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.
Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yerleşim yeri dışında yapılan sevklerdeki hasta ve refakatçisine ödenen yol ücretleri yükseltildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarının sağlık hizmet sunucularına başvurusu kolaylaştırıldı. Gereken sağlık hizmetine hızlı şekilde erişim sağlandı.
İki ilaca yönelik olarak da Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi yapıldı.
Hastalar için daha efektif bir kullanım olanağı sunuldu. Hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme kapsamına alındı.
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