Güneş koruyucuları beklentinin altında koruma sağlıyor

BBC'nin haberine göre Londra Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, güneş kremlerinin beklentinin yarısından daha az koruma sağladığını ortaya koydu.

Araştırmada kremlerin gelişigüzel sürülmeleri nedeniyle yeterince koruyucu olamadığına dikkat çekildi.

Profesör Anthony Young, 50 faktörlü bir kremin en iyi ihtimalle yüzde 40 oranında koruma sağlanmasının beklendiğini, ortalama bir yetişkinin bu korumayı sağlamak için tüm vücuduna 36 gram ya da en az 6 çay kaşığı krem sürmesi gerektiğini söyledi.

Bilim insanları krem sürülerken boyun, şakak ve kulakların da ihmal edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: AA