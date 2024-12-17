Gönül coğrafyasına sağlık köprüleri: SBÜ Senatosu Suriye ve Buhara’da

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Sultan Abdülhamid Han’ın gönül coğrafyamıza hekim ve sağlık profesyoneli yetiştirme mirasını güçlü bir şekilde yaşatıyor.

Üniversite Senatosu, bu vizyon doğrultusunda sınırların ötesinde önemli toplantılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Suriye’nin Çobanbey bölgesi ve Özbekistan’ın Buhara şehri, SBÜ senato toplantılarına ev sahipliği yaptı. Bu toplantılar, üniversitenin uluslararası sağlık eğitimi misyonunu ve kardeş coğrafyalarda kurduğu sağlam bağları bir kez daha gözler önüne serdi.

“Küresel sağlık köprüleri kuruyoruz”

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, toplantıların ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Üniversitemiz, Sultan Abdülhamid Han’ın mirasına sahip çıkarak, gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirme görevini gururla sürdürüyor. Suriye’de savaşın gölgesinde insanlığa umut olan Çobanbey Tıp Fakültemiz ve Orta Asya’nın kalbi Buhara’da kurduğumuz İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, geleceğe güçlü adımlar attığımızın bir göstergesidir. Ayrıca Somali’de, Sudan’da, Kudüs’te, Kıbrıs’ta, Bangsamoro’da ve Bosna Hersek’te sağlık eğitimi ve hizmetiyle varız. Bu projelerle kardeşlik ve insanlık bağlarımızı daha da güçlendirmeyi sürdürüyoruz.”

Buhara’dan Çobanbey’e, Somali’den Kudüs’e: SBÜ’nin sağlık misyonu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurt dışında kurduğu fakülte ve yüksekokullarla sağlık eğitimini sınırların ötesine taşıyor. Özbekistan Buhara’da kurulan İbni Sina Tıp Fakültesi ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Orta Asya’da sağlık hizmetlerini ve eğitimi güçlendirirken; Taşkent Hemşirelik Fakültesi, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiriyor.

SBÜ, savaşın zorlu koşullarına rağmen Suriye Çobanbey Tıp Fakültesi ile bölge halkına umut olan hekimler yetiştiriyor. Somali Mogadişu Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Afrika’nın kalbinde, Sudan projeleriyle Kuzey Afrika’da, Kudüs’teki iş birlikleriyle Filistin halkında, Kıbrıs’taki fakülteleriyle kardeşlerimizde, Bangsamoro’da mazlum coğrafyalarda ve Bosna Hersek’te Balkanların gönül haritasında sağlık eğitimini sürdürüyor.

Bu projeler, yalnızca eğitimle sınırlı kalmayıp, kültürel, manevi ve tarihî bağlarımızı güçlendirerek kalıcı bir miras bırakmayı hedeflemektedir. SBÜ’nün çalışmaları, Türkiye’nin sağlık diplomasisindeki liderliğini perçinlemekte ve insanlığa hizmet etmenin sınır tanımadığını kanıtlamaktadır.

Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ruhuyla yeniden ihya edilmiştir. Bu tarihi mirası modern tıbbın imkanlarıyla harmanlayarak, ülkemizin sağlık eğitiminde ve gönül coğrafyamızda sağlık hizmeti sunan lider bir kurum olma yolunda büyük adımlar atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kutlu mirası yeniden hayata geçirmedeki destekleri için şükranlarımızı arz ederiz.

“Sağlıkla geleceği inşa ediyoruz”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, medeniyetimizin izlerini sürerek bilimle, eğitimle ve sağlıkla geleceği inşa etmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin hedefini şu sözlerle ifade etti:

“Bugün Bosna’dan Somali’ye, Kudüs’ten Bangsamoro’ya kadar geniş bir coğrafyada sağlık eğitimi ve hizmetiyle varız. Attığımız her adım, medeniyetimizin köklü değerlerinden aldığı ilhamla kardeşlik ve insanlığa hizmet etme sorumluluğumuzu ortaya koymaktadır. Yeni gönül coğrafyalarında sağlık köprüleri kurmayı sürdüreceğiz.”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, tarihi mirasını modern tıpla buluşturarak, gönül coğrafyamızda eğitim ve sağlık hizmetleriyle umut olmaya; bilim ve insanlık adına kalıcı izler bırakmaya devam ediyor.

