Evlilik öncesi SMA taraması 1,8 milyonu aşkın kişiye ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programını, 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren, 81 ilde uygulandığını kaydetti.

Programın uygulamaya konulmasından 4 Eylül 2023'e kadar 1 milyon 834 kişinin tarandığı bilgisini veren Koca, "Alınan numunelerin analizi sonucunda, ‘’SMA Taşıyıcılığı Şüpheli’’ olarak tespit edilen 22 Bin 573 kişi için elde edilen veriler, programın SMA hastalığının yayılmasını engelleme ve erken teşhis konusundaki önemini göstermiştir." dedi.

Taşıyıcı ebeeynler, bebekte hastalık riskini yüzde 25'e kadar yükseltiyor

SMA'nın toplumda her 50 kişiden birinde görülebilen genetik bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, ebeveynlerin her ikisinin de taşıyıcı olduğunda bebekte hastalık riskinin yüzde 25'e kadar yükseldiğini aktardı.

Koca, bu nedenle, SMA taşıyıcılığını evlilik öncesinde saptamanın, potansiyel riski azaltma açısından büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Aile hekimleri tarafından yürütülüyor

SMA tarama testlerinin, evlilik öncesi dönemde, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapıldığını ve aile hekimlikleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, gebelik döneminde de talep eden çiftlere tarama testi uygulandığını söyledi.

Tarama sonuçlarının 2 hafta içinde elde edildiğini ve e-Nabız uygulaması aracılığıyla görüntülenebildiğini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Ayrıca, programın bir parçası olarak, çiftlerin taşıyıcı olduğu belirlendiğinde, sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmeleri için genetik danışma hizmeti sunuluyor. Bu danışma, doğum öncesi veya tüp bebek aşılama öncesi tanı testi gibi seçenekleri içermektedir. Şayet çiftlerden sadece birinin taşıyıcılığı şüpheli ise, diğerinin de sessiz taşıyıcı olma ihtimaline karşı, Tıbbi Genetik Uzmanına yönlendirilerek, daha detaylı bir inceleme yapılması ve danışmanlık imkânına kavuşması bedelsiz olarak sağlanmaktadır. SMA, ilerleyici bir motor nöron hastalığıdır, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle, evlilik öncesi SMA Tarama Programı erken teşhis ve önleme açısından kritik bir rol oynamaktadır."