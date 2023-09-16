Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 16.09.2023 14:10

Evlilik öncesi SMA taraması 1,8 milyonu aşkın kişiye ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi yapılan SMA taramaları kapsamında, 1 milyon 834 kişinin tarandığını açıkladı.

Evlilik öncesi SMA taraması 1,8 milyonu aşkın kişiye ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programını, 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren, 81 ilde uygulandığını kaydetti.

Programın uygulamaya konulmasından 4 Eylül 2023'e kadar 1 milyon 834 kişinin tarandığı bilgisini veren Koca, "Alınan numunelerin analizi sonucunda, ‘’SMA Taşıyıcılığı Şüpheli’’ olarak tespit edilen 22 Bin 573 kişi için elde edilen veriler, programın SMA hastalığının yayılmasını engelleme ve erken teşhis konusundaki önemini göstermiştir." dedi.

Taşıyıcı ebeeynler, bebekte hastalık riskini yüzde 25'e kadar yükseltiyor

SMA'nın toplumda her 50 kişiden birinde görülebilen genetik bir hastalık olduğuna dikkati çeken Koca, ebeveynlerin her ikisinin de taşıyıcı olduğunda bebekte hastalık riskinin yüzde 25'e kadar yükseldiğini aktardı.

Koca, bu nedenle, SMA taşıyıcılığını evlilik öncesinde saptamanın, potansiyel riski azaltma açısından büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Aile hekimleri tarafından yürütülüyor

SMA tarama testlerinin, evlilik öncesi dönemde, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapıldığını ve aile hekimlikleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, gebelik döneminde de talep eden çiftlere tarama testi uygulandığını söyledi.

Tarama sonuçlarının 2 hafta içinde elde edildiğini ve e-Nabız uygulaması aracılığıyla görüntülenebildiğini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Ayrıca, programın bir parçası olarak, çiftlerin taşıyıcı olduğu belirlendiğinde, sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmeleri için genetik danışma hizmeti sunuluyor. Bu danışma, doğum öncesi veya tüp bebek aşılama öncesi tanı testi gibi seçenekleri içermektedir. Şayet çiftlerden sadece birinin taşıyıcılığı şüpheli ise, diğerinin de sessiz taşıyıcı olma ihtimaline karşı, Tıbbi Genetik Uzmanına yönlendirilerek, daha detaylı bir inceleme yapılması ve danışmanlık imkânına kavuşması bedelsiz olarak sağlanmaktadır. SMA, ilerleyici bir motor nöron hastalığıdır, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle, evlilik öncesi SMA Tarama Programı erken teşhis ve önleme açısından kritik bir rol oynamaktadır."

ETİKETLER
Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı SMA
Sıradaki Haber
COVID-19’un “Endişe verici varyantları”
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Bolu'da ormanlık alanda yangın
14:34
Emine Erdoğan, ABD'de lider eşleriyle bir araya gelecek
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
14:27
CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede: Toplantıya ara verildi
14:22
Libya'ya 17 ülkeden 38 yardım uçağı ulaştı
14:18
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor
Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Milas Kıpıkırı Mahallesi
Yakın Rotalar: Milas Kıpıkırı Mahallesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ