Yurt genelinde sahte içkiden ölümler artıyor.

Kolonya, deterjan adı altında resmi üretim belgesi alarak sahte içki üreten de var, etil alkol yerine metil alkol karıştıran da.

İkisi de alkol, farkları ne?

Etil alkol, içkinin temel maddesi. Zaman zaman başka amaçlarla da, örneğin sanayide de kullanılıyor. Yani pahalı ve tehlike seviyesi biraz daha düşük.

Metil alkol ise, ucuz, insan sağlığı için ise tamamen zararlı. O kadar ki koklanması, vücuda ufak bir teması bile ölüme kadar götürebiliyor. 12-14 saat arasında etkisini göstermeye başlıyor.

Fark anlaşılır mı?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen ve Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Levent Artok, soruyu TRT Haber'de şu sözlerle yanıtladı:

Sahte alkol tacirleri ucuza temin ettikleri metil alkolü çeşitli işlemlerden geçirerek etil alkol olarak piyasaya sürüyor. Bu zehirli maddelerin zararları neler? İYTE Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Artok, metil ve etil alkol arasındaki farkı @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/JErVjdvRVw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2020

"Kokudan da kolay kolay anlaşılmaz. Bunlar saftır, sudan bile ayıramazsınız. Bunu anlamak mümkün değil. Tattan da anlaşılmıyor. İnsanların evlerinde ayırt etmesi mümkün değil. Aldığınız zehir mi gerçek anlamda, belli bir yerden sonra geri dönüşü yok. Ucuz diye alıyor insanlar, almayacaklar başka çare yok. Aslında etil alkol diye satıyorlar ama aldıkları aslında en az belirli oranda metil alkol içeren bir sıvı.

İçtikleri aslında önemli kısım metil alkol. Her ikisi de aldıklarında benzer etkiyi gösteriyor, sarhoşluk yaratıyor. Etil alkolü içmeyi kestiğin zaman belli bir süre sonra kendine gelir, ertesi gün normalleşirsin. Metil alkolde ise bu mümkün değil. 12-14 saat arasında etkisini gösteriyor. Bu etki de ölüme kadar gidiyor. Bunu hissettiklerinde hemen sağlık kuruluşuna gitmeleri lazım."