Sağlık Bakanlığı 13 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 114 bin 992 test yapıldı. Bu kapsamda 1632 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1314.

Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, toplam vaka sayısı 338 bin 779, toplam vefat sayısı 8 bin 957, toplam ağır hasta sayısı 1416, hastalarda zatüre oranı %5.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 296 bin 972 oldu.