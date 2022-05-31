Kentteki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) 2009'da kurulan ve bu hastanenin 3 yıl önce Şehir Hastanesi bünyesine katılmasıyla hizmetlerine burada devam eden Yanık Tedavi Merkezi'nde yoğun bakım, ameliyathane, pansuman odaları, yıkama ile hidroterapi tankı gibi birimler bulunuyor.

26 yataklı Yanık Tedavi Merkezi'nde, 1'i yanık cerrahi doktoru olmak üzere 2 hekim, 14 hemşire, 4 sağlık memuru, 6 hizmetli, psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen hastalara hizmet veriyor.

Kaynar su ve benzeri sıvı dökülmeleri, elektrik çarpması, ateşli tandıra düşme, kimyasal vakalar sonucu oluşan yanık gibi her türlü yanma vakalarının kabul edildiği merkez ve bünyesindeki polikliniğe, kurulduğu günden beri Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Muş, Bingöl ve Artvin ile komşu ülkelerden 32 bin hasta başvurdu.

Merkezde görevli doktor ve personel, ilk günden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışıyor.

Salgın döneminde hizmetler aksamadı

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Mehmet Öztürk öncülüğünde Dr. Onur Ceylan ile yeni tip koronavirüs salgını döneminde de yüksek tedavi ve rehabilitasyon teknolojisiyle en zor vakalara bile başarıyla müdahale edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, merkezin bölge için önemli olduğunu belirterek, özellikle taşrada tandıra düşme sonucu oluşan yanıkların yanı sıra elektrik ve sıcak sıvı yanığı, kimyasal, bitkisel ve çeşitli kaza ve sebepler sonucu oluşmuş yanıklarda vatandaşların tedavilerinin süratli ve sağlıklı şekilde yapıldığını kaydetti.

Tam donanımlı merkezde 2 küvet, 2 yıkama sedyesi, 1 ekstremite debritman cihazı, otomatik hasta taşıma sedyelerinin bulunduğunu belirten Tör, merkezde durumu ağır yoğun bakım hastalarının takiplerinin 24 saat yapıldığını, yanık derecesi düşük hastalar için de poliklinik hizmeti verildiğini aktardı.

Dr. Öztürk de yanıktan dolayı hastaların tedavilerinin biraz uzun sürebildiğini belirterek, taburcu olan hastalardan olumlu geri dönüş aldıklarını anlattı.

Açıklamada, merkezde tedavi gören hasta ve yakınlarının hizmetlerden memnun kaldığı kaydedildi.