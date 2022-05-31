Çin'in Guangzhou kentindeki Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'de kanser veya kalp hastalığı olmayan 171 binden fazla kişinin kahve alışkanlıkları ve sağlık verilerini inceledi.

Araştırma yaklaşık 7 yıl sürdü.

Daha önce, kanıtlar kahve içenlerin daha uzun yaşadığını öne sürüyordu. Çin'deki araştırmacılar, insanlar günlük kahvelerine şeker ekleseler bile bunun doğru olup olmadığını test etmeyi amaçlıyorlardı.

Düzenli olarak şekersiz kahve içen kişilerin, çalışma yaşları sırasında kahve içmeyen akranlarına göre yüzde 6 ila 21 daha az ölme ihtimali olduğu tespit edildi.

Verilere göre, günde bir ila dört fincan arasında hafif şekerli kahve içen çalışma katılımcılarının çalışma sırasında ölme olasılığı ise yüzde 29 ila 31 daha az.

Tüm araştırmalar yüksek şekerli kahve içeceklerinin sağlıklı olduğunu desteklemiyor.

Ancak nasıl içilirse içilsin, kahvenin genellikle uzun ömür için faydalı olduğuna dair kanıtlar destekleniyor.