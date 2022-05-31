Brooklyn Piskoposluğu'na göre 18 ayar saf altından olan antik sanat eserinin tarihi 1890'lara kadar uzanıyor.

ABC News'e göre hırsızlar, Park Slope'daki Saint Augustine Roma Katolik Kilisesi'ne girdi veeseri koruyan metal kasayı kesti.

Failler güvenlik görüntülerini de alarak kaçtı. Hırsızların ön kapıdan çıktığına inanılıyor.

Yetkililer, meskenin yanındaki bir melek heykelinin de başının kesildiğini söyledi.

New York Polis Departmanına göre hırsızlık perşembe gecesi ile cumartesi öğleden sonra arasında gerçekleşti.

Hırsızlığı cumartesi günü keşfeden papaz, bunun cuma günü gerçekleştiğine inandığını söyledi.

Saint Augustine'deki papaz Peder Frank Tumino, "Bu yıkıcı, çünkü eser, kilisemizin ibadet dışında merkezi odak noktasıdır. Bir hırsızın güzel Kilisemizin en kutsal alanına girmek büyük bir saygısızlıktır" dedi.