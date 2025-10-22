Açık 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 22.10.2025 00:39

e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabildiğini belirterek, vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaptı.

e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinin çok daha kolay hale getirildiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu e-Nabız E-Devlet Organ Bağışı
Sıradaki Haber
Erken teşhisle hayat kurtuluyor: İstanbul'da KETEM sayısı 24'e yükselecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
Trump'tan "Putin" mesajı: Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum
23:46
Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
23:18
Şanlıurfa'nın koruk suyu "Asma Ekşisi" tescillendi
23:05
BM: Kış gelmeden Gazze'ye çok daha fazla barınak malzemesi girmeli
23:03
Bakan Kurum’dan İndere paylaşımı: Hikayemiz yeniden başlıyor
23:02
Macaristan'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ