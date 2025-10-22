e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinin çok daha kolay hale getirildiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."