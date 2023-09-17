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Sağlık
DHA 17.09.2023 10:39

Deprem sonrası baş dönmesi vakaları iki kat arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vertigo hastalığının şikayetleri iki kat arttı. Uzmanlar, artçı sarsıntıların sıklığı ve hissedilmesine bağlı olarak, vertigo ve dizziness şikayetlerinde 1-2 yıl deprem etkisinin süreceğini söylüyor.

Deprem sonrası baş dönmesi vakaları iki kat arttı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Talih Özdaş, vertigo vakalarının Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından 'dizziness' semptomuyla karıştırılmaya başlandığına dikkat çekti.

Özdaş, "Vertigo dediğimiz olay iç kulaktaki kristallerin oynaması sonucu kişinin kendisini veya çevresini dönüyor olarak hissetmesidir. Bir de bu vaka ile karışan 'dizziness' semptomu var. Dizziness durumunda hasta bir boşluktaymış gibi, yer ayağının altından kayıyor gibi ya da baş dönmesi olacakmış gibi hislere kapılıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli büyük depremler ve sürekli olarak devam eden artçılarla beraber kişiler sürekli 'vertigom var' diyerek kliniğimize başvuruyor. Aslında 'dizziness' semptomu yaşıyorlar. Bunlara baktığımızda şikayetlerin çoğunun kulak ya da nörolojik kaynaklı değil strese bağlı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Bu şikayetlerin 2 yıl boyunca süreceğini tahmin ediyoruz"

Bazen birkaç saat bazense aylar süren vertigo ataklarının ve 'dizziness' semptomuyla gelen vakaların depremin yaşandığı şubat ayından bugüne yüzde 50 oranında arttığını bildiren Doç. Dr. Özdaş, şöyle konuştu:

"Dizziness genellikle psikolojik nedenlere bağlı, stres altında olduğumuzda, tansiyon ya da şekerimiz düştüğünde, susuz kaldığımızda görülüyor. Depremden sonra da artış gösterdi. Çünkü dizziness ve vertigoyu zaten anksiyete tetiklemektedir. Artçılar devam ettikçe insanlarımız strese girdi. Vertigo ataklarıyla da dizziness durumuyla da hastalarımız yüzde 50 oranında artışla kliniğimize başvurmaya başladı. Literatürde artçı sarsıntıların sıklığı ve hissedilmesine bağlı olarak 1- 2 yıla kadar deprem etkisinin süreceği belirtiliyor. Yani 2 yıl boyunca bu vertigo ve dizziness şikayetlerinin sürmesini öngörüyoruz."

"Konuşmada bozulma ve kolda uyuşma beyin kaynaklı"

Tedavi yöntemlerini anlatan Doç. Dr. Özdaş şöyle devam etti:

"Yaptığımız tetkikler sonucu eğer vertigo varsa hastanın durumuna göre manevra yöntemi ya da ilaç ile tedavimizi başlatıyoruz. Ancak kulak kaynaklı değil ise dizziness semptomunu fark ettiğimizde kişiyi psikiyatriye sevk ediyoruz. Konuşmada bozulma, kolda uyuşma gibi ağır tablolarla karşılaştığımızda ise hastayı nörolojiye yönlendiriyoruz. Baş dönmesiyle gelen hasta kalp krizi dahi geçiriyor olabilir. Damarlarında tıkanıklık varsa 'inme' söz konusu olabilir. Bu şikayeti olanlar mutlaka kulak burun boğaz, nöroloji ya da dahiliye uzmanına başvurmalılar. Hastanın şikayetleri dinlendikten sonra yapılacak tetkikler sonucunda gerekli tedavisi başlanır. Kesinlikle bilinçsiz ilaç kullanmamalıdır, kaynağı muhakkak araştırılmalıdır.

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