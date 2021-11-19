Delta varyantı gebeleri ağır şekilde etkiliyor. Yoğun bakımda yatan ve hayatını kaybeden gebe sayılarında artış var.

Sağlık Bakanlığının son genelgesine göre tüm gebe kadınların bir an önce aşılanması gerekiyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan her 4 gebeden birinin prematüre doğum yaptığını söyledi.



Çetinkaya, COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma yatırılan annelerin doğan bebeklerinin de hastanede daha uzun süre yatmak zorunda kaldığını vurguladı.

COVID-19 gebeleri daha çok etkiliyor



Çetinkaya, annelerin hem kendi hem de karnındaki bebeklerinin sağlığı için aşının önemli olduğun söyledi:



"COVID-19 erken doğuma neden oluyor. COVID-19 olan kadınların yüzde 25'inin bebekleri prematüre olduğu gibi ciddi enfeksiyonlarla ve daha erken haftalarda dünyaya geliyor. Yapılan araştırmalar, gebelerin immunsupresif (bağışıklığı baskılayıcı) durumlarının diğer bireylere göre fazla olduğunu gösterdi. Gebeler 'salgın var' diye hastaneye gitmemezlik yapmasınlar, kontrollerini zamanında yaptırsınlar, aşılarını olsunlar, sağlıklı beslenip, fiziksel aktiviteyi artırsınlar ve mutlaka izole olsunlar."



Anne sütü birçok hastalığa karşı koruyucu



Anne sütünün COVID-19'a ve birçok hastalığa karşı koruyucu olduğuna değinen Çetinkaya, "Gebelik döneminde aşı olan ya da COVID-19'u geçiren annelerden anne sütü aracılığıyla bebeğe koruyucu antikor geçiyor. Anne koronavirüs olsa dahi mutlaka maskesini takıp, hijyenine dikkat ederek, bebeğini emzirmeli." dedi.

“Dünyada her 10 bebekten biri prematüre doğuyor"



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahri Ovalı da Türk bilim insanlarının prematürelerin yaşatılması ve sağlıklı olması için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Prematüre tedavisinde önemli başarılara imza atıldığını anlatan Ovalı, "Özellikle çok erken doğan bebeklerin yaşama sınırı yoğun bakım tedavilerimizle 22 haftaya kadar düştü. Türk hekimlerinin başarısı, yurt dışıyla yarışır vaziyette." dedi.