Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ve temasta bulunan karantina dönemini evlerinde geçiren kişilerin listesi her gün ilçe sağlık müdürlüğü tarafından polis merkezlerine bildiriliyor.

Her sabah kendilerine gelen listeyi alan polis memurları evde karantinada bulunan kişilere, evde kalmaları, sokağa çıkmaları dahilinde hem idari hem de adli işlem yapılacağını belirtiyorlar. Bu kişilerin ihtiyaçları olduğunda ise rahatlıkla 155’i ya da polis merkezini aramaları isteniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Hiçbir belirti yokken testimiz pozitif çıktı

Emirgan Polis Merkezi Amirliğinde bulunan polis memurları bir evde karantinada bulunan ailelere de ziyarette bulundu. Sosyal mesafe kuralına göre ziyaret edilen 3 kişilik aileden 2 kişinin testi pozitifti.

Evde karantinada bulunan hasta, “Benim geçen hafta cuma akşamı pozitif, eşimin ise pazartesi pozitif olduğu ortaya çıktı. O günden beri evdeyiz. Nerdeyse hiç belirti, semptom yaşamadan test yaptırdım ve pozitif çıktı. Biz aile olarak ciddi korunuyor ve iyi izole olduğumuzu düşünüyorduk. Gerçekten dikkat etmek lazım. Kalabalıklara karışmamız lazım. Bu testi yaptırmamış olsaydım şu an sokakta aranızda olacaktım. En basitinden ekmeğinizi bile alamıyorsunuz. Komşular yardımcı oluyor. Evde bile maskeliyiz. Kızımızın ise negatif ama o da karantinada” diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Tarabya Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı polisler ise gittikleri başka bir evde bulunan hasta ise, “Ev hanımıyım. Aslında dışarı çıkan biri de değilim. Ancak belirtiler olunca test yaptırdık. Pozitif çıktı. O günden beri de evdeyim” dedi.